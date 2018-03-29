Более 6,2 млрд рублей выделено на реконструкцию участка КАД в Петербурге

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Санкт-Петербург, 29 марта. Более 6,2 миллиарда рублей будет направлено на реконструкцию участка Кольцевой автомобильной дороги в Петербурге. Соответствующая информация была опубликована на сайте госзакупок.

Согласно полученным данным, планируют провести работы по реконструкции участка дороги от станции Горская до Приозерского шоссе. Начальная(максимальная) цена контракта составит 6 226 539 585 рублей. При этом, около 6,08 миллиарда рублей будет выделено на проведение работ, а 138,6 миллиона рублей на проектирование, сообщает ТАСС.

Конкурс на поиск подрядной организации объявила компания «Северо-Запад», сообщает «Комсомольская правда в Петербурге». Заявки будут приниматься до 16 апреля. Результаты конкурса будут известны уже 19 апреля.

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