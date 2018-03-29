Полтавченко попросили объяснить перераспределение средств на строительство метро

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Санкт-Петербург, 29 марта. Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев направил губернатору города Георгию Полтавченко запрос, в котором попросил объяснить, в чем причины перераспределения средств со строительства Калининско-Красносельской линии в пользу Фрунзенского радиуса.

В связи с перераспределением средств строительство новых станций метрополитена на Калининско-Красносельской линии откладывается. При этом, по словам Алексея Цивилева, в Красносельском и Калининском районах города активно строится жилье. Так, в Красносельском районе в 2016 году был построен 101 жилой дом, рассчитанный на 12,5 тысяч квартир, сообщает «Петернбургский дневник».

«Считаю, что такое решение принято не в интересах жителей Красносельского района, имеющего один из самых высоких показателей по строительству нового жилья и не имеющего на своей территории ни одной станции метрополитена», — цитирует «ЗакС» депутата.

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