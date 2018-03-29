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Как пробить потолок доходов*
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    Как пробить потолок доходов*

    16:07  29 Марта 2018
    249

    Как пробить потолок доходов*

    Обычная ситуация: занимаясь каким-либо делом вы раньше или позже упираетесь в потолок доходов. При этом даже неважно, работаете вы на себя или по найму. Бизнесу некуда больше расти — локальный рынок не резиновый, вырасти в должности уже нереально — все более высокие места в компании давно заняты, вы достигли предела — на рынке не будут платить за эту работу в разы больше… В общем, вариантов может быть масса, а итог один — надо что-то очень сильно менять, чтобы доходы не стояли на месте.

    Порой бывает довольно обидно осознавать, что потолок доходов достигнут: вроде руки-ноги на месте, голова работает, силы есть, старость еще не наступила, а вот поди ж ты — все, доходы больше не вырастут. Отныне и навсегда. Но навсегда ли на самом деле?

    Реальное и нереальное

    Если вы не собираетесь в своём возрасте резко менять вообще всю жизнь, то многие варианты решения проблемы стоит отбросить ещё на стадии рассмотрения. Вы вряд ли в обозримом будущем станете всемирно известным нейрохирургом, звездой кино или знаменитым футболистом. Хотя эти люди весьма неплохо зарабатывают (и наверняка больше вас), шансы стать одним из них — микроскопические. Лучше даже не тратить время, пытаясь.

    А вот реальный вариант — это найти занятие, которое будет:

    - совместимо с основной деятельностью/работой;

    - не отнимать все свободное время;

    - можно освоить в разумные сроки;

    - действительно приносить доход.

    В идеале еще желательно отсутствие надзора со стороны начальников, проверяющих, разных контролирующих государственных органов и т. п. В этом случае выбор разумного человека — финансовые рынки. Стать инвестором и превратить свои деньги в инструмент по зарабатыванию новых денег.

    Кто, как и когда

    Сейчас это гораздо реальнее, чем во времена молодости наших родителей. Чтобы зарабатывать/подрабатывать не нужно быть профессиональным финансистом с дипломом. Помните недавний ажиотаж по поводу биткоинов? Ну еще бы: 20-кратный рост за 9 месяцев. Всего 6 (прописью: шесть) биткоинов, купленных в апреле прошлого года, в январе превратились бы в трехкомнатную квартиру в центре Петербурга.

    А знаете, кто заработал на биткоинах? Инвестбанкиры? Акулы капитала? В том числе, но их было на удивление немного. Зато было немало простых людей, которые смогли кратно увеличить свои инвестиции. В основном, конечно, это были айтишники — люди, связанные с криптомиром в силу работы или образования. Сисадмины, программисты, сотрудники IT-компаний.

    Или ещё пример из жизни. Еще до выхода iPhone X было понятно, что этот смартфон станет прорывом, Apple умело подогревала к новинке интерес, а ритейлеры выстраивались за телефоном в очередь. Рынок принял новый айфон на ура, а на этом фоне акции Apple осенью прошлого года подорожали на 13% всего за полтора месяца. Сравните: в России нормальные банки предлагают депозиты примерно под 7% в год. В год!

    Чтобы предсказать это, не нужно было быть финансовым гением. Достаточно было интересоваться продукцией Apple и следить за рынком. Множество грамотных инвесторов заработало на успехе компании, причем большинство из этих людей не были профессиональными биржевиками.

    Инвестиции на международных финансовых рынках вряд ли сделают вас миллиардером. Но пробить свой личный потолок заработка и увеличить доходы — вполне реально. Требуются здравый смысл, дисциплина и практические знания.

    Первые два пункта целиком на вашей ответственности, а вот практические знания можно получить в консультационном центре «Эксперт Плюс» по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 13/15 (БЦ «Греческий»), оф. 201-202. По любым вопросам вам приветливо ответят по телефону (812) 207-13-81.

    Если вас не устраивает потолок доходов — научитесь зарабатывать больше.

    *Материал публикуется на правах рекламы.

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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