Названа причина пожара в Невском суде Петербурга

В закладки

Санкт-Петербург, 29 марта. Невский районный суд эвакуируют в Петербурге после того, как сработала пожарная сигнализация, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

«На пятом этаже в щитке короткого замыкание очаги возгорания был быстро потушен, поскольку следил за правилами безопасности у нас хорошо работают пожар сигнализация, все были эвакуированы все работают в штатном режиме», — пояснили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Очаги возгорания были на пятом этаже в щитке. К счастью, огонь был быстро потушен. Выяснилось, что причиной пожара стало короткое замыкание. Все посетители и сотрудники Невского районного суда были эвакуированы. В данный момент суд работает в штатном режиме, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.