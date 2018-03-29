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Книгу памяти к годовщине теракта в метро представят в Петербурге 3 апреля
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    Книгу памяти к годовщине теракта в метро представят в Петербурге 3 апреля

    14:07  29 Марта 2018  /обновлено: 14:09  29 Марта 2018
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    Книгу памяти к годовщине теракта в метро представят в Петербурге 3 апреля

    Санкт-Петербург, 29 марта.  Книгу памяти к годовщине теракта в метро Петербурга, при котором погибли 16 человек, представят в Северной столице в годовщину трагедии. Об этом сообщил заместитель начальника ГУП «Петербургский метрополитен» Игорь Выборнов.

    «В нее мы включили воспоминания родственников погибших, фотографии, записки неравнодушных граждан, которые они оставляли на стихийном мемориале год назад. 3 апреля мы хотим презентовать эту книгу и вручить ее всем родственникам погибших», — пояснил он.

    Презентация пройдет в управлении метрополитена. Кроме того, он отметил, что в этот день в метро усилят меры безопасности.

    Кроме того, 3 апреля в 13.00 в Измайловском соборе и в храмах других конфессий пройдут панихиды по погибшим. Через час у станции метро «Технологический институт» возложат цветы. В церемонии примут участие жители города и члены правительства.

    В 14.30 там же проведут акцию «Тысяча белых роз». Мероприятие организовали простые петербуржцы, закупившие огромное количество белоснежных цветов. Их также возложат к мемориалу.

    Вечером в 19.00 в БКЗ «Октябрьский» проведут мероприятие, посвященное борьбе с терроризмом. На него приглашены волонтеры, сотрудники метро, МЧС, медики и соцработники.

    Взрыв в вагоне петербургского метро произошел 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Его квалифицировали как теракт. Жертвами стали 15 пассажиров метро, пострадавшими признали более 100 человек. Фигурантами по уголовному делу о причастности к теракту проходят около 20 человек.

    Подробнее на ТАСС:
    http://tass.ru/obschestvo/5076129
    Взрыв в вагоне петербургского метро произошел 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Его квалифицировали как теракт. Жертвами стали 15 пассажиров метро, пострадавшими признали более 100 человек. Фигурантами по уголовному делу о причастности к теракту проходят около 20 человек.

    Подробнее на ТАСС:
    http://tass.ru/obschestvo/5076129

    Напомним, взрыв в вагоне метро Петербурга произошел 3 апреля минувшего года на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». Жертвами стали 15 пассажиров метро, пострадавшими признаны более 100 человек.

    Произошедшее квалифицировали как теракт. Фигурантами по уголовному делу о причастности к теракту проходят около 20 человек.

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #теракт #метро #санкт-петербург #годовщина
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