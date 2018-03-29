Власти Петербурга пересмотрят требования к торгово-развлекательным центрам

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Санкт-Петербург, 29 марта. Требования к строительству и оборудованию торгово-развлекательных центров предлагают пересмотреть. Соответствующее предложение поступило от вице-губернатора Петербурга Игоря Албина.

По мнению Игоря Албина, требования к возведению объектов должны соответствовать самым жестким стандартам безопасности, так как торгово-развлекательные центры являются местами массового скопления людей, «а не учреждением торговли в чистом виде».

«Основа навигации подобных объектов — безопасность и быстрая эвакуация людей, в случае необходимости», — написал Игорь Албин.

По словам вице-губернатора, торгово-развлекательные центры, площадь которых от тысячи квадратных метров, должны находиться за городской чертой. Также необходимо перенести все развлекательные объекты, фудкорт на первый этаж здания. Об этом Игорь Албин написал на своем telegram-канале.

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