Почти 400 литров стеклоомывайки с метиловым спиртом нашли в гипермаркете в Петербурге

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Санкт-Петербург, 29 марта. Сотрудники правоохранительных органов изъяли из гипермаркета, расположенного в Калининском районе Петербурга, почти 400 литров стеклоомывающей жидкости, реализация которой проводится с нарушением законодательства.

Полицейские изъяли 98 канистр, емкость которых четыре литра, в гипермаркете на улице Замшина. Отмечается, что жидкость изготовлена на основе метилового спирта. Общий объем изъятого составляет 393 литра на сумму около 90 тысяч рублей.

«Образцы изъятого находятся на экспертизе», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

По факту случившегося возбуждено дело об административном правонарушении «незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена», сообщает «Петербургский дневник».

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