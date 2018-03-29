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Пожар в петербургском ДЛТ: пострадали брендовые платья
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    Пожар в петербургском ДЛТ: пострадали брендовые платья

    12:50  29 Марта 2018  /обновлено: 12:53  29 Марта 2018
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    Пожар в петербургском ДЛТ: пострадали брендовые платья

    Санкт-Петербург, 29 марта. Знаменитому Дому Ленинградской торговли придется сделать перерыв в работе до вечера 29 марта, а возможно, и до следующего утра, сообщает Федеральное агентство новостей. 

    Около десяти часов утра в одном из магазинов старейшего универмага города вспыхнул пожар. По словам одного из сотрудников, принимавшего участие в ликвидации последствий пожара, загорелся отдел Dolce&Gabbana. Огонь оперативно потушили, из здания благополучно эвакуировали 60 человек, сотрудники отпущены по домам до открытия универмага. Сейчас ДЛТ наводит порядок и просушивает помещения и пострадавшие отделы элитной одежды. Парадные витрины здания выглядят плачевно: со второго этажа на манекены в дорогих нарядах ручьями течет вода. 

    Пожар в петербургском ДЛТ: пострадали брендовые платья

    Напомним, в ближайшие дни в Петербурге проверят все крупные торговые центры, сотрудники МЧС уже побывали в гипермаркетах МЕГА и ИКЕЯ Парнас и Дыбенко. В городе насчитывается более 60 крупных торговых центров и несколько десятков гипермаркетов.

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    Автор: Евгения Авраменко
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    #пожар #санкт-петербург #длт
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