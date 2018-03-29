Кинокомпания Art Pictures Studio намерена взыскать почти 127 млн со «Смешариков»

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Санкт-Петербург, 29 марта. Кинокомпания Art Pictures Studio, основанная режиссером Федором Бондарчуком и продюсером Дмитрием Рудовским, направила в суд исковое заявление против ООО «Смешарики». Соответствующая информация появилась на сайте Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Как стало известно, сумма иска составила почти 126, 8 миллиона рублей. Компания Art Pictures Studio подала в суд на ООО «Смешарики» за нарушение партнерского соглашения.

«Суть претензии к ООО «Смешарики» в международной дистрибуции трех полнометражных анимационных фильмов «Смешарики. Начало», «Смешарики. Легенда о золотом драконе», «Смешарики. Дежавю», — сообщает ТАСС.

Отметим, что кинокомпания Art Pictures Studio являлась основным инвестором и привлекла свыше 150 миллионов рублей на производства фильмов.

Судья Арбитражного суда, ознакомившись с исковым заявлением, определил возбудить производство по делу. Отмечается, что судебное заседание арбитражного суда первой инстанции назначено на 16 апреля.

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