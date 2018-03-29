Названа сумма ущерба от пожара в петербургском автосалоне на Савушкина

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Санкт-Петербург, 29 марта. Ущерб от пожара в автосалоне, который расположен на улице Савушкина в Петербурге, составил более десяти миллионов рублей.

Информацию об предварительной сумме ущерба от пожара в автосалоне «Рольф Латха Hyundai» сообщило издание «Мойка78».

Ранее сообщилось, что по предварительным данным причиной пожара стала электропроводка. Специалисты обнаружили, что горение произошло в кабельной шахте.

Пожар в автоцентре произошел днем в среду, 28 марта. Специалистам удалось ликвидировать пожар ближе к вечеру, в 19.35. На месте работали специалисты от РСЧС И МЧС 107 и 89 человек соответственно. Было привлечено более 40 единиц техники.

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