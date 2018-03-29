Пожар в петербургском ДЛТ начался с магазина «Дольче и Габбана»

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Санкт-Петербург, 29 марта. В Доме Ленинградской Торговли (ДЛТ), который является старейшим торговым центром Петербурга, произошел серьезный пожар. Стала известна причина возгорания.

Так, в техническом помещении магазина «Дольче и Габбана» загорелась проводка. Само помещение расположено сразу рядом со входом в торговый зал бутика, передает агентство «Невские новости».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что пожар начался на втором этаже универмага. На место возгорания прибыли десятки сотрудников ближайших пожарных частей, в результате огонь был потушен к 9.47 мск. Ни один человек в результате инцидента не пострадал.

Напомним, накануне в автосалоне на улице Савушкина в Петербурге произошло сильное возгорание. Было выявлено горение в кабельной шахте. Неполадка произошла в электропроводке, что вызвало в здании пожар.

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