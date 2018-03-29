Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Происшествия
Таксист чуть не вылетел в Неву на Октябрьской набережной
Спорт
«Краснодар» не получал новых предложений «Вест Хэма» по Смолову
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Таксист чуть не вылетел в Неву на Октябрьской набережной

    10:03  29 Марта 2018  /обновлено: 10:04  29 Марта 2018
    561

    Таксист чуть не вылетел в Неву на Октябрьской набережной

    Санкт-Петербург, 29 марта. Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля такси произошло в Невском районе Петербурга в четверг, 29 марта. Транспортное средство чуть не вылетело в Неву.

    Очевидцы сообщили, что автомобильная авария, где автомобиль влетел в ограждение набережной, случилось утром. Дорожное происшествие произошло на Октябрьской набережной, 94. Об этом сообщается на странице «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

    На данный момент информация о пострадавших уточняется. Также неизвестно, сколько человек находилось в транспортном средстве.

    Таксист чуть не вылетел в Неву на Октябрьской набережной

    Как стало известно, на месте происшествия работали сотрудники пожарно-спасательного подразделения. Для ликвидации последствий аварии было привлечено одна единица техники и пять специалистов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. 

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #дтп #санкт-петербург
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Негде будет проводить пикеты: Стариков иронично прокомментировал закрытие генконсульства США в Петербурге

      12:59 30 Марта 2018 42
      Читать
      11:37
      Сегодня

      Появилось видео, как американские дипломаты покидают генконсульство США в Петербурге
      10:44
      Сегодня

      Российского брата украинского пранкера подозревают в распространении детского порно
      9:57
      Сегодня

      СК РФ провел обыски в квартире владелицы ТЦ «Зимняя вишня»
      9:57
      Сегодня

      Наследный принц Саудовской Аравии предупредил о возможной войне с Ираном
      7:43
      Сегодня

      Минобороны РФ опубликовало видео испытания ракеты «Сармат»

      Весна-лето 2018 в стиле Малевича: Валентин Юдашкин представил в Петербурге новую коллекцию . ФАН-ТВ

      12:23 30 Марта 2018 356

      Министерство культуры разработало законопроект для борьбы с перекупщиками билетов. ФАН-ТВ

      18:19 29 Марта 2018
      1074

      В Москве презентовали две выставки, связанные с военной тематикой. ФАН-ТВ

      16:20 29 Марта 2018
      496

      Снова держит строй главный твой герой: группа «Зверобой» презентовала новый альбом о Родине. ФАН-ТВ

      11:08 29 Марта 2018
      1005

      Шедевры «Золотого века» голландской живописи: в Пушкинском — выставка Лейденской коллекции. ФАН-ТВ

      10:04 29 Марта 2018
      1514
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Кремль отреагировал на прекращение вещания RT в Вашингтоне

      Кремль отреагировал на прекращение вещания RT в Вашингтоне

      12:34   30 Марта 2018
      272
      Пожар в Кемерово: эксперты отвергли версию с АУЕ

      Пожар в Кемерово: эксперты отвергли версию с АУЕ

      12:22   30 Марта 2018
      3408
      Закрытие генконсульства США в Петербурге может растянуться на три месяца

      Закрытие генконсульства США в Петербурге может растянуться на три месяца

      11:13   30 Марта 2018
      12969
      Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге

      Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге

      11:06   30 Марта 2018
      10016