Таксист чуть не вылетел в Неву на Октябрьской набережной

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Санкт-Петербург, 29 марта. Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля такси произошло в Невском районе Петербурга в четверг, 29 марта. Транспортное средство чуть не вылетело в Неву.

Очевидцы сообщили, что автомобильная авария, где автомобиль влетел в ограждение набережной, случилось утром. Дорожное происшествие произошло на Октябрьской набережной, 94. Об этом сообщается на странице «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

На данный момент информация о пострадавших уточняется. Также неизвестно, сколько человек находилось в транспортном средстве.

Как стало известно, на месте происшествия работали сотрудники пожарно-спасательного подразделения. Для ликвидации последствий аварии было привлечено одна единица техники и пять специалистов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

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