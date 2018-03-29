Здание общины сестер милосердия в Кронштадте превратят в гостиницу

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Санкт-Петербург, 29 марта. Комплекс зданий морской общины сестер милосердия, расположенный на Пролетарской улице в Кронштадте, превратят в гостиницу. Об этом сообщила пресс-служба Фонда имущества России.

Здание, построенное в начале ХХ века, было продано на закрытом конкурсе. Победителем аукциона стала компания «ИнвестКом», которая предложила за комплекс 16,1 миллиона рублей.

В течение пяти лет компания-победитель должна будет провести реконструкционные работы, чтобы комплекс стал гостиницей категории три звезды. Общая площадь здания составляет 1 419, 2 квадратных метров совместно с земельным участком, площадь которого более пяти тысяч квадратных метров.

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