В Петербурге произошел пожар в старейшем торговом центре ДЛТ

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Санкт-Петербург, 29 марта. Серьезный пожар произошел в старейшем торговом центре Петербурга на Большой конюшенной улице — Доме Ленинградской Торговли.

Как стало известно ФАН, 29 марта в 09:40 на телефон «01» поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, Большая Конюшенная, дом 21А. Пожар начался на втором этаже универмага. На место возгорания прибыли десятки сотрудников ближайших пожарных частей. Весь персонал был эвакуирован, ни один человек не пострадал.

Из-за угрозы распространения огня был присвоен повышенный номер сложности. В настоящее время пожарные продолжают работать внутри здания, огонь был потушен в 9.47. В помещении обгорела обстановка на площади 20 кв. метров.

Напомним, в минувшее воскресенье, 25 марта произошла страшная трагедия: в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел сильный пожар, жертвами которого стали 64 человека, большинство из них — дети.

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