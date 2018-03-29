Верховный суд не вернул Марсову полю в Петербурге статус гайд-парка
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Санкт-Петербург, 29 марта. Марсову полю не вернули статус гайд-парка. Соответствующее решение принял Верховный суд на прошедшем заседании.
«Верховный суд оставил в силе решение Санкт-Петербургского городского суда», — приводит РИА Новости слова адвоката.
Напомним, Общественный совет ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предложило пересмотреть городской закон, в котором закреплено, что Марсово поле в Петербурге является площадкой для публичных мероприятий.
Ранее сообщалось, что Марсово поле, расположенное в центре Петербурга, исключили из списка гайд-парков в августе прошлого года.
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