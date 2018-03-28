«Реквием» Джузеппе Верди прозвучал на сцене Мариинки в память о жертвах пожара в Кемерово

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Санкт-Петербург, 28 марта. Оркестр Мариинского театра в среду сыграл «Реквием» Джузеппе Верди в память о погибших при пожаре в Кемерово, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

В концерте приняли участия солисты Мариинки Татьяна Сержан (сопрано), Ольга Бородина (меццо-сопрано), Отар Джорджикии (тенор) и Станислав Трофимов (бас). Дирижером оркестра был Валерий Гергиев.

Напомним, что в минувшее воскресенье в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово вспыхнул сильный пожар, который унес жизни 64 человек, включая 41 ребенка. По одной из версий, пожар устроил подросток с зажигалкой, по другой — произошло замыкание проводки. В среду по всей стране объявлен траур по погибшим.

Суд Кемерово уже арестовал арендатора торгового центра, также охранника, который, по версии следствия не включил пожарную сигнализацию, а также сотрудника, который устанавливал давшую сбой систему экстренного оповещения. Всего фигурантами уголовного дела на данный момент проходят пять человек.

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