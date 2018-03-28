Двухмесячный ребенок отравился дымом при пожаре в петербургской многоэтажке

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Санкт-Петербург, 28 марта. Двухмесячный ребенок был госпитализирован после пожара в многоэтажке на Коломяжском проспекте в Петербурге.

Как сообщили в администрации Приморского района, младенец отравился дымом. С теми же симптомами к медикам обратилось еще несколько жителей дома на Коломяжском.

Напомним, что ранее сообщалось о пожаре в доме №15 по Коломяжскому проспекту. Пожарным пришлось задействовать подъемник, чтобы эвакуировать жильцов верхних этажей прямо из окна. Согласно предварительным данным, возгорание возникло на 20-м этаже. Вероятнее всего, источником пожара стал закоротивший электрощиток. Спасатели эвакуировали всех жильцов с первого по девятый этаж. Ожидается, что в ближайшие дни в доме будет отключено водоснабжение и электричество.

Примечательно, что это уже второй пожар за день. Ранее в среду стало известно о возгорании в автосалоне Hyundai на улице Савушкина.

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