Жильцов многоэтажки доставали из окон: опубликовано видео эвакуации на Коломяжском

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Санкт-Петербург, 28 марта. Федеральное агентство новостей публикует видео спасательной операции, проходящей в горящем многоэтажном доме на Коломяжском проспекте.

На кадрах видно, как спасатели эвакуируют жильцов верхних этажей с помощью подъемника. Как рассказали Федеральному агентству новостей жители дома, пожар возник на 20-м этаже. Вероятнее всего, источником возгорания стал электрощиток.

Пожарные потушили пламя, а также эвакуировали всех жильцов с первого по девятый этаж. На данный момент задымления уже нет. Ожидается, что в ближайшие дни в доме не будет воды и электричества.

Ранее сообщалось о пожаре в жилом доме №15 по Коломяжскому проспекту. Отметим, что это не первый пожар в Петербурге за сегодняшний день. За несколько часов до этого стало известно о возгорании в автосалоне Hyundai на улице Савушкина.

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