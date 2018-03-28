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Жильцов многоэтажки доставали из окон: опубликовано видео эвакуации на Коломяжском
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    Жильцов многоэтажки доставали из окон: опубликовано видео эвакуации на Коломяжском

    17:54  28 Марта 2018
    1032

    Жильцов многоэтажки доставали из окон: опубликовано видео эвакуации на Коломяжском

    Санкт-Петербург, 28 марта. Федеральное агентство новостей публикует видео спасательной операции, проходящей в горящем многоэтажном доме на Коломяжском проспекте.

    На кадрах видно, как спасатели эвакуируют жильцов верхних этажей с помощью подъемника. Как рассказали Федеральному агентству новостей жители дома, пожар возник на 20-м этаже. Вероятнее всего, источником возгорания стал электрощиток.

    Пожарные потушили пламя, а также эвакуировали всех жильцов с первого по девятый этаж. На данный момент задымления уже нет. Ожидается, что в ближайшие дни в доме не будет воды и электричества.

    Ранее сообщалось о пожаре в жилом доме №15 по Коломяжскому проспекту. Отметим, что это не первый пожар в Петербурге за сегодняшний день. За несколько часов до этого стало известно о возгорании в автосалоне Hyundai на улице Савушкина.

     

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #пожар #петербург #дом
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