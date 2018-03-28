Кровля обрушилась в горящем автосалоне в Петербурге

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Санкт-Петербург, 28 марта. В автомобильном салоне Рольф Лахта Hyundai обрушилась кровля, сообщает источник Федерального агентства новостей.

Напомним, что пожар в автосалоне на Савушкина произошел в среду, 28 марта. По предварительным данным, никто не пострадал. Всех посетителей и сотрудников центра успели эвакуировать. Всего вывели около 100 человек.

На место происшествия прибыл глава Приморского района Николай Цед.

В данный момент на месте происшествия работает 80 человек. Привлечено 25 пожарных машин.

Ранее сообщалось, что под горящим автосалоном в Петербурге находится емкость с маслом.

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