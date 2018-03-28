Названа причина пожара в автосалоне на Савушкина в Петербурге

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Санкт-Петербург, 28 марта. Причиной возгорания автосалона на улице Савушкина в Петербурге стала электропроводка, сообщили источники Федерального агентства новостей в региональном управлении МЧС РФ.

Спасатели назвали предварительную причину возгорания «Рольф Латха Hyundai» на улице Савушкина. В автосалоне было выявлено горение в кабельной шахте. Следовательно, неполадка произошла в электропроводке, что вызвало в здании пожар.

На месте работают экстренные службы. В момент возгорания в здании находились около 100 человек, все они были эвакуированы. Уровень сложности пожара повысили до второго.

Ранее сообщалось, что под горящим автосалоном в Петербурге находится емкость с маслом.

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