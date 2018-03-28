Новые ограничения движения введут в Петербурге с конца марта

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Санкт-Петербург, 28 марта. Ряд ограничений дорожного движения вводится с 31 марта в Санкт-Петербурге.

Соответствующую информацию городские издания со ссылкой на данные, опубликованные на официальном Telegram-канале «Ограничения на дорогах СПб» от ГАТИ.

Направление движения транспорта по Клинскому переулку от Бронницкой улицы к Батайскому переулку закрывается с 31 марта по 25 апреля. На аналогичный период запрещено движение по Дойниковому переулку от Батайского переулка до Бронницкой улицы и по Батайскому переулку от Клинского проспекта до Дойникова переулка.

Также запрещено движение автомобильного транспорта по Кожевенной линии от Большого проспекта В.О. к дому №39 по Кожевенной линии. Кроме этого, движение транспорта по улице Сергея Марго от Удельного проспекта до Костромского проспекта закрывается с 31 марта по 30 апреля.

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