Многоэтажный дом горит в Петербурге: жильцы просят о помощи и задыхаются на балконах

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Санкт-Петербург, 28 марта. Жильцы горящего высотного дома около станции метро «Пионерская» в Петербурге задыхаются от дыма, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Прибывшие на место пожара в автосалоне Hyundai в Петербурге сотрудники МЧС РФ по рации получили сообщение о том, что жители другого горящего объекта — высотного дома у метро «Пионерская» — задыхаются от дыма. Одной из них оказалась петербурженка, проживающая на 15-м этаже, которая находится на своем балконе и просит о помощи.

В доме №15 по Коломяжскому проспекту горит жилой дом. К зданию со всех сторон стягиваются автомобили оперативных служб. По предварительной информации, проводится эвакуация жильцов.

Ранее стало известно о пожаре в автосалоне Hyundai на улице Савушкина. Глава администрации Приморского района Николай Цед прибыл на место пожара к автосалону Hyundai. В момент возгорания в здании находилось около 100 человек. Все были эвакуированы. Уровень сложности пожара на улице Саквушкина уже повысили до второго.

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