Глава Приморского района прибыл на место пожара в автосалоне на Савушкина

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Санкт-Петербург, 28 марта. Глава администрации Приморского района Николай Цед прибыл на место пожара к автосалону Hyundai, передает источник Федерального агентства новостей.

Напомним, что 28 марта в автосалоне Hyundai на улице Савушкина произошел пожар. В данный момент на месте происшествия работают медики и сотрудники МЧС. О пострадавших сведений нет.

Известно, что в момент пожара в здании находилось около 100 человек. Все они были эвакуированы. Уровень сложности пожара в автосалоне уже повысили до второго.

По словам главы Приморского района, сейчас проверяются списки всех сотрудников заведения, которые работали в среду, 28 марта. Устанавливается, все ли были эвакуированы из горящего автосалона.

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