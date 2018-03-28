Пожар в доме на Морской набережной в Петербурге начался с мусора в коридоре

В закладки

Санкт-Петербург, 28 марта. Чрезвычайное происшествие случилось на Морской набережной Васильевского острова: 30 человек эвакуировали из горящего дома.

По словам очевидцев в социальной сети в группе «ДТП и ЧП| Санкт-Петербург», пожар случился в доме №17/2, расположенном на Морской набережной Васильевского острова. Из дома эвакуировали 30 человек, они не пострадали.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, загорелись старые вещи и мусор в общем коридоре, пламя в квартиры не попало.

Сотрудники пожарной службы ликвидировали пожар около 14:43 часов дня. Информации о пострадавших и погибших не поступало.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.