Трубу с кипятком прорвало в центре Петербурга

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Санкт-Петербург, 28 марта. Испытания трубопроводов начали проводить ТВ четырех районах Санкт-Петербурга, фонтан кипятка бьет в Столярном переулке.

Как передает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге», в среду, 28 марта «Теплосести» объявили о начале проведения испытаний трубопроводов в Центральном, Адмиралтейском, Фрунзенском и Московском районах.

«Энергетиком нужно оценить способности сетей нести необходимые нагрузки при максимальной температуре теплоносителя, — отметили в пресс-службе компании АО «Теплосеть Петербурга».

К настоящему моменту известно, что в Столярном переулке, между набережной канала Грибоедова и Казначейской улицей, произошел прорыв горячей воды.

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