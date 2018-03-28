Жилой комплекс комфорт-класса построят на берегу Охты в Петербурге

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Санкт-Петербург, 28 марта. Жилой комплекс комфорт-класса построят в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

Застройщиком нового жилого комплекса выступит застройщик Etalon Group, передает «Петербургский дневник». Жилой комплекс «Охта Хаус», состоящий из трех 22-этажных домов и одного 20-этажного, построят улице Лагоды.

Планируется, что в домах будет 1683 квартиры на площади 80 тысяч квадратных метров, общая площадь проекта составляет 138 тысяч квадратных метров. Кроме этого, на территории комплекса построят детский сад на 140 мест. Работы завершат в конце 2020 года, в эксплуатацию сдадут дом в 2021 году.

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