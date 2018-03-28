ФСБ проводит обыски у членов Саентологической церкви в Петербурге

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Санкт-Петербург, 28 марта. Следственная служба Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти проводит проверки помещений, которые используются последователями Саентологической церкви.

Сотрудники ФСБ организовали обыски помещений Саентологической церкви в рамках расследования уголовного дела об организации деятельности экстремистского сообщества, возбуждении ненависти, а также незаконной предпринимательской деятельности, передает пресс-служба Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Сотрудниками Управления в помещениях, используемых функционерами религиозной группы «Саентологическая церковь Санкт-Петербурга», проводятся обыски, направленные на обнаружение дополнительных предметов и документов, подтверждающих преступный характер деятельности указанной религиозной группы», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

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