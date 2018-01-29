МЧС предупреждает о снегопаде и гололедице в Петербурге

Санкт-Петербург, 29 января. В пресс-службе регионального МЧС предупредили о небольшом снегопаде и гололедице в Петербурге 29 января.

На протяжении всего дня ожидается облачная погода. Порывы ветра будут достигать 4-9 метров в секунду, отмечает «Петербургский дневник».

Ожидается, что столбик термометра будет держаться на уровне нуля градусов. Атмосферное давление упадет до 754 миллиметров ртутного столба.

В МЧС также предупреждают о возможной гололедице на дорогах.

Ранее сообщалось, что москвичей просят пересесть на общественный транспорт из-за снегопада.