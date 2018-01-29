МЧС предупреждает о снегопаде и гололедице в Петербурге
9:27 29 Января 2018 /обновлено: 11:11 29 Января 2018
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Санкт-Петербург, 29 января. В пресс-службе регионального МЧС предупредили о небольшом снегопаде и гололедице в Петербурге 29 января.
На протяжении всего дня ожидается облачная погода. Порывы ветра будут достигать 4-9 метров в секунду, отмечает «Петербургский дневник».
Ожидается, что столбик термометра будет держаться на уровне нуля градусов. Атмосферное давление упадет до 754 миллиметров ртутного столба.
В МЧС также предупреждают о возможной гололедице на дорогах.
Ранее сообщалось, что москвичей просят пересесть на общественный транспорт из-за снегопада.
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Автор: Дима Оленин
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Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
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