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В Петербурге эвакуировали несколько крупных торговых центров
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    В Петербурге эвакуировали несколько крупных торговых центров

    18:38  28 Января 2018  /обновлено: 18:38  28 Января 2018
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    В Петербурге эвакуировали несколько крупных торговых центров

    Санкт-Петербург, 28 января. Посетители многих торгово-развлекательных центров Петербурга в воскресенье оказались на улице. Это было связано с техническими причинами.

    Как рассказали пользователи социальной сети «Вконтакте» в группе, посвященной чрезвычайным происшествиям в Петербурге, среди центров, чья работа была нарушена, оказались «МЕГА-Дыбенко», «МЕГА-Парнас», «Июнь», «Охта Молл» и другие.

    Эвакуация гипермаркета «МЕГА Дыбенко» стартовала около 17.00, однако была остановлена уже в течение получаса.

    Напомним, в ноябре прошлого года по Петербургу, как и многим другим российским городам, прокатилась целая волна «минирований» торговых центром и школ. 

    В конце минувшего года президент России Владимир Путин одобрил ужесточение наказания за звонки с заведомо ложным сообщением о минировании. 

    Автор: Федор Веснин
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    #путин #петербург #эвакуация #звонки #мега #трц
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