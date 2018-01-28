В Петербурге эвакуировали несколько крупных торговых центров

Санкт-Петербург, 28 января. Посетители многих торгово-развлекательных центров Петербурга в воскресенье оказались на улице. Это было связано с техническими причинами.

Как рассказали пользователи социальной сети «Вконтакте» в группе, посвященной чрезвычайным происшествиям в Петербурге, среди центров, чья работа была нарушена, оказались «МЕГА-Дыбенко», «МЕГА-Парнас», «Июнь», «Охта Молл» и другие.

Эвакуация гипермаркета «МЕГА Дыбенко» стартовала около 17.00, однако была остановлена уже в течение получаса.

Напомним, в ноябре прошлого года по Петербургу, как и многим другим российским городам, прокатилась целая волна «минирований» торговых центром и школ.

В конце минувшего года президент России Владимир Путин одобрил ужесточение наказания за звонки с заведомо ложным сообщением о минировании.