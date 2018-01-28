Участники акции Навального в Петербурге разбили машины
Санкт-Петербург, 28 января. Участники митинга Алексея Навального повредили несколько машин в Петербурге. Очевидцы обратили внимание на разбитые окна автомобилей на маршруте следования сторонников блогера.
«Боролись с режимом», — иронизируют пользователи соцсетей, предлагая автовладельцам взыскать средства за ущерб с организаторов несанкционированных митингов, в том числе с самого Навального.
#нампишут— Елена (@Krasnova1789) January 28, 2018
Разбитые окна машин по пути следования митингующих.
Свиньи, вы, а не забастовщики. pic.twitter.com/pUJigFAZhY
Это не свиньи, а вандалы.— Игорь (@G_Garrison_) January 28, 2018
Ранее сообщалось, что блогер был задержан во время протестной акции в Москве. Митинги сторонников Навального прошли по всей России, причем в большинстве городов на них пришли от одного до нескольких сотен человек, а многим участникам еще не исполнилось 18 лет.
"Патриоты" в шапках USA. #Навальный #Митинги #28января pic.twitter.com/LIKrNTlIeL— Язынин Сергей (@Seregan928) January 28, 2018
По мнению Россиян, Навальный провоцирует правоохранителей, чтобы привлечь внимание Запада к «жертве режима» и использует своих сторонников для достижения личных целей.
Лучший лозунг от «оппозиционеров» Навального ???? В этом их и вся сущность ???? ЗЫ: Всё что вы хотели знать о #забастовка #навальный #2018 pic.twitter.com/0MmeorviQo— Игорь (@kupchinocrew) January 28, 2018