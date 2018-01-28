Участники акции Навального в Петербурге разбили машины

Санкт-Петербург, 28 января. Участники митинга Алексея Навального повредили несколько машин в Петербурге. Очевидцы обратили внимание на разбитые окна автомобилей на маршруте следования сторонников блогера.

«Боролись с режимом», — иронизируют пользователи соцсетей, предлагая автовладельцам взыскать средства за ущерб с организаторов несанкционированных митингов, в том числе с самого Навального.

#нампишут

Разбитые окна машин по пути следования митингующих.

Свиньи, вы, а не забастовщики. pic.twitter.com/pUJigFAZhY — Елена (@Krasnova1789) January 28, 2018

Это не свиньи, а вандалы. — Игорь (@G_Garrison_) January 28, 2018

Ранее сообщалось, что блогер был задержан во время протестной акции в Москве. Митинги сторонников Навального прошли по всей России, причем в большинстве городов на них пришли от одного до нескольких сотен человек, а многим участникам еще не исполнилось 18 лет.

По мнению Россиян, Навальный провоцирует правоохранителей, чтобы привлечь внимание Запада к «жертве режима» и использует своих сторонников для достижения личных целей.