В Петербурге простились с народной артисткой России Сенчиной

Санкт-Петербург, 28 января. Прощание с народной артисткой России Людмилой Сенчиной прошло в воскресенье, 28 января, в Северной столице. Об этом говорится в сообщении городского Театра музыкальной комедии, в котором работала артистка.

«Гражданская панихида состоится 28 января в 10.00 в большом зале Театра музыкальной комедии», — следует из сообщения.

Также сообщается, что отпевание запланировано на 12.30 в соборе Владимирской иконы Божией Матери.

Отмечается, что траурная церемония пройдет на Смоленском кладбище в Петербурге.

Напомним, в минувший четверг, 25 января, стало известно, что актриса театра и кино Сенчина умерла в возрасте 67 лет в Санкт-Петербурге.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования мужу народной артистки России Людмилы Сенчиной, скончавшейся после продолжительной болезни, отметив, что ее уход стал невосполнимой утратой для мира искусства и российской культуры.

Он подчеркнул, что Сенчину любили за удивительно красивый голос, честную манеру исполнения и талант.

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