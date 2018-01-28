Блогер из Донецка прокомментировал «украинские» названия улиц в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 января. Украинский видеоблогер Иван Лихачев, переехавший в Санкт-Петербург из Донбасса, прокомментировал названия некоторых улиц в городе, напомнившие ему о родине.

Гуляя по Петербургу, Лихачев обнаружил, что в нем есть улицы с «украинскими» названиями — Полтавская, Киевская, Миргородская, Харьковская.

Блогер обратил внимание, что россияне нормально относятся к таким названиям.

«И главное, что никто не возникает, никто не кричит, что надо переименовать, нормально люди к этому относятся», – отметил он, напомнив, что на Украине власти активно проводят декоммунизацию и переименовывают все, что связано с временами СССР.

«Бред полнейший, почему борются только с улицами и названиями. Однако не сносят фабрики и заводы, которые построил Советский Союз», – добавил он.

«Нам пытаются навязать, что мы не часть великого народа, мы не часть большого прошлого, нам даже Великую Отечественную Победу пытаются приписать как поражение», — подчеркнул Лихачев.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова вернуться к диалогу с Киевом. Об этом он сказал в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай». Также он отметил, что интересы российского и украинского народов совпадают.

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