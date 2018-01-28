18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
Донбасс: ВСУ за сутки два раза обстреляли территорию ДНР
Общество
Блогер из Донецка прокомментировал «украинские» названия улиц в Петербурге
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Блогер из Донецка прокомментировал «украинские» названия улиц в Петербурге

    6:57  28 Января 2018
    292

    Блогер из Донецка прокомментировал «украинские» названия улиц в Петербурге

    Санкт-Петербург, 28 января. Украинский видеоблогер Иван Лихачев, переехавший в Санкт-Петербург из Донбасса, прокомментировал названия некоторых улиц в городе, напомнившие ему о родине.

    Гуляя по Петербургу, Лихачев обнаружил, что в нем есть улицы с «украинскими» названиями — Полтавская, Киевская, Миргородская, Харьковская.

    Блогер обратил внимание, что россияне нормально относятся к таким названиям.

    «И главное, что никто не возникает, никто не кричит, что надо переименовать, нормально люди к этому относятся», – отметил он, напомнив, что на Украине власти активно проводят декоммунизацию и переименовывают все, что связано с временами СССР.

    «Бред полнейший, почему борются только с улицами и названиями. Однако не сносят фабрики и заводы, которые построил Советский Союз», – добавил он.

    «Нам пытаются навязать, что мы не часть великого народа, мы не часть большого прошлого, нам даже Великую Отечественную Победу пытаются приписать как поражение», — подчеркнул Лихачев.

    Напомним, что ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова вернуться к диалогу с Киевом. Об этом он сказал в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай». Также он отметил, что интересы российского и украинского народов совпадают.

    Владимир Путин. Биография.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Ирина Новикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #украина #санкт-петербург #улицы
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Путин пообещал ежегодно выделять 1 млрд рублей на поддержку талантливой молодежи

      2:02 28 Января 2018 184
      Читать
      1:20
      Сегодня

      Сирия: жертвами турецких авиаударов и обстрелов в Африне стали 86 человек

      23:07
      Вчера

      Путин поздравил Земана с переизбранием на пост президента Чехии

      20:49
      Вчера

      Соперник Земана не будет оспаривать итоги президентских выборов в Чехии
      20:25
      Вчера

      Американский эксперт рассказал, в чем российский Т-90 превосходит «Абрамс»

      18:27
      Вчера

      МОК одобрил участие 169 российских спортсменов в ОИ-2018

      Верующие Десятинной церкви в Киеве: Нас целенаправленно запугивают

      19:19 26 Января 2018 1671

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      16:07 23 Января 2018
      8154

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018
      5959

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      21782

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      40939
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Победа Земана — это ответ ЕС: Пушков прокомментировал итоги выборов в Чехии

      Победа Земана — это ответ ЕС: Пушков прокомментировал итоги выборов в Чехии

      7:05   28 Января 2018
      1846
      Сирия: около 150 человек вернулись в свои дома за последние сутки

      Сирия: около 150 человек вернулись в свои дома за последние сутки

      0:18   28 Января 2018
      372
      Минэнерго РФ ждет от США разъяснений в связи с незаконными санкциями

      Минэнерго РФ ждет от США разъяснений в связи с незаконными санкциями

      17:25   27 Января 2018
      2698
      МИД РФ предупредил США о последствиях новых санкций

      МИД РФ предупредил США о последствиях новых санкций

      15:28   27 Января 2018
      7191