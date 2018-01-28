Знаменитые «Лицедеи» обратились к Путину с просьбой о помощи

Санкт-Петербург, 28 января. Артисты петербургского театра «Лицедеи» обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи в конфликте с владельцами здания, в котором находится театр.

Сообщается, что артисты сняли видео, в котором ставят подписи в поддержку кандидатуры действующего главы РФ на предстоящих выборах президента.

По словам артистов, их выгоняют из здания на Петроградской стороне. Ранее собственник здания, которое изначально появилось благодаря театру, в одностороннем порядке изменил условия аренды, после чего ее стоимость начала стремительно расти.

Конфликт между артистами и бизнесменами продолжается с 2013 года. Недавно в интернете появилась петиция о помощи артистам.

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