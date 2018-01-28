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Общество
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Россия
Выборы-2018: Певица Зара приняла участие в акции Putin Team «Помни свои корни»
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    Выборы-2018: Певица Зара приняла участие в акции Putin Team «Помни свои корни»

    2:12  28 Января 2018
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    Выборы-2018: Певица Зара приняла участие в акции Putin Team «Помни свои корни»

    Санкт-Петербург, 28 января. Российская певица Зара провела первую встречу в рамках акции «Помни свои корни», организованной общественным движением Putin Team.

    Исполнительница встретилась с учениками и педагогами петербургской гимназии № 56, которую окончила с золотой медалью и рассказала им, как добиться успеха, и за что она благодарна учителям.

    В ходе беседы певица призвала школьников верить в свое дело и не забывать тех, кто помогает им сформироваться.

    Также исполнила несколько военных песен в честь Дня снятия Блокады.

    Акция «Помни свои корни» инициирована общественным движением Putin Team, которое в ноябре 2017 года создал хоккеист Александр Овечкин. Движение объединило десятки тысяч сторонников президента.

    Ранее Газета.ру сообщала, что пресс-секретарь избирательного штаба Владимира Путина Андрей Кондрашов, заявил, что в поддержку выдвижения главы государства на президентские выборы 2018 года собрано более 1,6 млн подписей. Напомним, что Владимир Путин принимает участие в выборах президента как самовыдвиженец.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Ирина Новикова
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    #путин #санкт-петербург #выборы-2018 #зара
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