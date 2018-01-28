Выборы-2018: Певица Зара приняла участие в акции Putin Team «Помни свои корни»

Санкт-Петербург, 28 января. Российская певица Зара провела первую встречу в рамках акции «Помни свои корни», организованной общественным движением Putin Team.

Исполнительница встретилась с учениками и педагогами петербургской гимназии № 56, которую окончила с золотой медалью и рассказала им, как добиться успеха, и за что она благодарна учителям.

В ходе беседы певица призвала школьников верить в свое дело и не забывать тех, кто помогает им сформироваться.

Также исполнила несколько военных песен в честь Дня снятия Блокады.

Акция «Помни свои корни» инициирована общественным движением Putin Team, которое в ноябре 2017 года создал хоккеист Александр Овечкин. Движение объединило десятки тысяч сторонников президента.

Ранее Газета.ру сообщала, что пресс-секретарь избирательного штаба Владимира Путина Андрей Кондрашов, заявил, что в поддержку выдвижения главы государства на президентские выборы 2018 года собрано более 1,6 млн подписей. Напомним, что Владимир Путин принимает участие в выборах президента как самовыдвиженец.