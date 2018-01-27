Смольный предостерег петербуржцев от участия в незаконной акции

Санкт-Петербург, 27 января. Власти северной столицы призвали петербуржцев воздержаться от несанкционированной акции 28 января. Смольный напомнил об ответственности за участие в незаконном публичном мероприятии.

В соцсетях распространяются призывы к участию в несанкционированной со стороны властей акции 28 января. В комитете по законности и правопорядку Петербурга заявили, что публичное мероприятие нарушает действующее законодательство и правила согласования акций.

В связи с этим Смольный настоятельно рекомендует жителям северной столицы воздержаться от участия в акции. Нарушения, которые могут иметь место на публичном мероприятии, будут пресекаться со стороны правоохранителей. Напомним, что блогер Алексей Навальный призывал петербуржцев прийти на незаконную акцию. ЦИК не принял документы Навального для участия в президентских выборах из-за непогашенной судимости.