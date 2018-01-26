National Geographic составил топ-5 лучших музеев Петербурга

Санкт-Петербург, 26 января. Американское издание National Geographic составил рейтинг пяти лучших музеев Петербурга.

Первое место досталось Государственному музею, расположенному в Петропавловской Крепости. Второе место занял Эрмитаж на Дворцовой площади, а на третьей строчки оказался знаменитый музей Фаберже, где посетители могут ознакомиться с творениями легендарного ювелира.

Кроме того, в топ-5 попал музей современного искусства Эрарта, где постоянно проходят лекции, концерты и киносеансы, а также музей-квартира Самойловых, открытый в 1994, где тоже нередко часто проходят концерты, пишет «Комсомольская правда — Петербург».