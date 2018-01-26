В Петербурге военные зажгут свечи в память о погибших во время блокады Ленинграда

Санкт-Петербург, 26 января. Суворовцы, нахимовцы, курсанты военных вузов и военнослужащие примут участие в акции «Свеча в окне» в память о погибших во время 900-дневной фашистской блокады Ленинграда, которая состоится 27 января. Об этом сообщил начальник пресс-службы Западного военного округа Игорь Мугинов.

«Завтра, в день 74-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, суворовцы, нахимовцы Санкт-Петербурга, курсанты военных вузов и военнослужащие ЗВО примут участие в акции «Свеча в окне», которая объединит несколько тысяч участников», — сказал Мугинов.

По его словам, в 19.00 на плацу учебных заведений воспитанники Суворовского и Нахимовского военных училищ, Кронштадтского военно-морского корпуса, а также курсанты вузов Минобороны РФ и военнослужащие воинских частей Санкт-Петербургского гарнизона зажгут свечи и минутой молчания почтут память погибших. Акция объединит несколько тысяч участников.

Вечером артиллеристы Западного военного округа с четырех точек Санкт-Петербурга дадут салют. В проведении артиллерийского салюта будет задействовано более 500 военнослужащих округа, двенадцать 85-миллиметровых орудий Д-44 Санкт-петербургской Михайловской военной артиллерийской академии и 20 салютных установок московского гвардейского дивизиона ЗВО.

Напомним, 18 января президент России Владимир Путин посетил Санкт-Петербург, где принял участие в мероприятиях к 75-летию снятия блокады Ленинграда. Глава государства почтил память жертв блокады Ленинграда и возложил цветы на Пискаревском мемориальном кладбище, после чего посмотрел отечественную кинокартину «Рубеж», посвященную событиям на Невском пятачке, передает «Газета.ру».