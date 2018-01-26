Путин: Меня радует то, что происходит в моем родном университете

Санкт-Петербург, 26 января. Петербургские студенты в Татьянин день смогли пообщаться с президентом России Владимиром Путиным.

Накануне Владимир Путин посетил с рабочим визитом в Казань. В рамках визита глава государства провел телемост со студентами ведущих вузов страны. Собеседниками главы государства стали и студенты Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

Студенты рассказали Владимиру Путину о создании цифровых портфолио выпускников, организации стажировок, развитии практики академических обменов, а также об использовании QR-кодов в дипломах выпускников.

По их словам, после окончания бакалавриата студент получает диплом, в котором указаны преподаватели, у которых он учился, где проходил практику и стажировку, а также кто входил в состав экзаменационной комиссии. Кроме того, в дипломе есть QR-код, с помощью которого работодатель может посмотреть личную страницу выпускника на портале СПбГУ и ознакомиться с его портфолио. Портфолио содержит электронную копию диплома, текст выпускной работы и отзывы научного руководителя.

«Меня радует то, что происходит сейчас в моем родном университете. Вы делаете очень правильные вещи. Безусловно, если работодатель сможет видеть всю информацию о потенциальном сотруднике, это будет способствовать трудоустройству», — отметил Путин.

В конце встречи глава государства поблагодарил студентов за общение и поздравил всех с Татьяниным днем. Путин также отметил, что федеральные университеты являются флагманами высшего образования, однако власти намерены уделять внимание и остальным учебным заведениям, для развития университетской науки и подготовки необходимых стране кадров.