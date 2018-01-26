День снятия блокады: салют, акции памяти и другие события 27 января 2018 года в Петербурге

27 января является Днем воинской славы России, потому что именно в этот день в 1944 году произошло полное освобождение советскими войсками города Ленинграда от блокады немецко-фашистских войск. О том, как отпразднуют этот день в Петербурге, читайте в материале Федерального агентства новостей.

Торжественно-траурные церемонии

Традиционно 27 января в городе на Неве начинается с торжественно-траурных церемоний, посвященных памяти тех, кто защищал Ленинград и выстоял в тяжелейших блокадных условиях.

В 9 часов 30 минут возложить цветы и венки в память о защитниках и жителях Ленинграда придут на Невский, 14, где сохранилась блокадная табличка, предупреждающая о том, что эта сторона проспекта наиболее опасна при артобстреле.

В 11 часов начнутся торжественно-траурные церемонии возложения цветов и венков на Пискаревском мемориальном кладбище, у Триумфальной Арки Победы, на Смоленском мемориальном кладбище, у Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы, на мемориале Красная Слобода, на Невском воинском кладбище «Журавли». Представители органов власти Петербурга примут участие в траурном церемониале на Серафимовском кладбище.

В 12 часов 15 минут возложение цветов и венков начнется на Холме славы на Богословском кладбище.

В память о жертвах блокады факелы на Ростральных колоннах 27 января будут зажжены дважды: с 10 утра до часу дня и с семи до десяти часов вечера.

Лыжные заезды в память о блокаде

Массовые соревнования по лыжным гонкам «Лыжные стрелы», традиционно пользующиеся большой популярностью среди жителей Петербурга, пройдут 27 января в поселках Орехово и Шапки.

Добраться туда можно будет на электропоездах. С Московского вокзала до станции Шапки отправление в 9:33, остановка в Колпино 10:02 - 10:03, прибытие обратно в Петербург в 17 часов. С Финляндского вокзала до станции Орехово отправление в 9.15, прибытие обратно в 16:32.

Для участников «Лыжных стрел» организована не только спортивная, но и развлекательная программа.

Кроме того, 27 января в поселке Лемболово пройдет Звездный лыжный поход школьников Петербурга, приуроченный к 74-й годовщине снятия блокады Ленинграда.

Он откроется митингом у памятника летчикам-героям Великой Отечественной войны, расположенного возле железнодорожной платформы «Лемболово». После митинга 1000 участников похода выйдут на старт «звездных лучей»: двух, пяти и десятикилометровых маршрутов. Во время их прохождения школьники получат задания в виде теста с вопросами о блокаде Ленинграда. Ответы на них будут приниматься на финише.

Акция «Во имя жизни»

В 10 часов 27 и 28 января в Историческом парке «Россия — моя история» начнетсят акция «Во имя жизни», посвященная Дню полного снятия блокады Ленинграда. Посетители парка смогут «оживить» 872 цветка, созданных из старых газет и символизирующих 872 дня блокады.

В ходе акции будут звучать стихи о тех страшных страницах истории нашей страны, а увидеть, как все это было на самом деле, посетителям помогут современные цифровые технологии. Так, с помощью шлемов виртуальной реальности можно будет узнать, как строилась и героически оборонялась легендарная ледовая «Дорога жизни», по которой в осажденный город привозили продовольствие и боеприпасы, а обратно эвакуировали гражданское население.

Выступления «Бессмертного оркестра»

В 11 часов 30 минут в Памятном зале Монумента героическим защитникам Ленинграда начнется концерт Государственного духового оркестра России в рамках проекта «Бессмертный оркестр».

Второй концерт начнется в 14 часов 30 минут, но уже в Государственном мемориальном музее А. В. Суворова. Там вместе с Государственным духовым оркестром России выступит Государственный роговой оркестр России.

По словам инициатора этого проекта Сергея Поляничко, возглавляющего Российский центр духовой музыки, «Бессмертный оркестр» призван вспомнить защитников Отечества и посвящен памяти тысяч деятелей культуры, погибших на полях сражений. С выступлений в Петербурге 27 января музыканты открывают масштабный гастрольный тур Памяти по городам России.

Вход на концерты свободный.

Молодежная акция памяти «900 дней и ночей»

Молодежная акция памяти «900 дней и ночей» пройдет в субботу, с 17 до 20 часов, в Государственной академической капелле Петербурга.

Во дворе Капеллы развернется инсталляция «Геометрия блокады» Петра Белого, будут выставлены артиллерийские орудия и противотанковые заграждения, а молодежь прочтет стихотворения о войне.

В зале Капеллы состоятся два концерта. Первый — в исполнении солистов, хора и симфонического оркестра под руководством народного артиста СССР Владислава Чернушенко, которые исполнят песни Георгия Свиридова, Валерия Гаврилина, Исаака Дунаевского и Геннадия Гладкова. Второй концерт — специально для блокадников — подготовил Дом народного творчества и досуга.

30-залповый салют

Как сообщил начальник пресс-службы Западного военного округа Игорь Мугинов, салют в честь 74-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады будет дан 27 января, в 21 час, с четырех точек: Большого пляжа Петропавловской крепости, парка Победы, парка 300-летия Санкт-Петербурга и Пискаревского парка.

В проведении артиллерийского салюта более 500 военнослужащих округа, 12 85-миллиметровых орудий Д-44 санкт-петербургской Михайловской военной артиллерийской академии и 20 салютных установок московского гвардейского дивизиона ЗВО. Для этого в город на Неве из Москвы прибыл отдельный гвардейский салютный дивизион ЗВО.

Будет дано 30 артиллерийских залпов в сопровождении 3100 выстрелов из салютных установок калибров 105, 125, 195 и 310 миллиметров, отметил Игорь Мигунов.