18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Гильмутдинов: Поддержка Путиным исламского образования является большим вкладом в единство России
Общество
День снятия блокады: салют, акции памяти и другие события 27 января 2018 года в Петербурге
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    День снятия блокады: салют, акции памяти и другие события 27 января 2018 года в Петербурге

    15:24  26 Января 2018  /обновлено: 15:25  26 Января 2018
    277

    День снятия блокады: салют, акции памяти и другие мероприятия 27 января 2018 года в Петербурге

    27 января является Днем воинской славы России, потому что именно в этот день в 1944 году произошло полное освобождение советскими войсками города Ленинграда от блокады немецко-фашистских войск. О том, как отпразднуют этот день в Петербурге, читайте в материале Федерального агентства новостей.

    Торжественно-траурные церемонии

    Традиционно 27 января в городе на Неве начинается с торжественно-траурных церемоний, посвященных памяти тех, кто защищал Ленинград и выстоял в тяжелейших блокадных условиях.

    В 9 часов 30 минут возложить цветы и венки в память о защитниках и жителях Ленинграда придут на Невский, 14, где сохранилась блокадная табличка, предупреждающая о том, что эта сторона проспекта наиболее опасна при артобстреле.

    В 11 часов начнутся торжественно-траурные церемонии возложения цветов и венков на Пискаревском мемориальном кладбище, у Триумфальной Арки Победы, на Смоленском мемориальном кладбище, у Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы, на мемориале Красная Слобода, на Невском воинском кладбище «Журавли». Представители органов власти Петербурга примут участие в траурном церемониале на Серафимовском кладбище.

    В 12 часов 15 минут возложение цветов и венков начнется на Холме славы на Богословском кладбище.

    В память о жертвах блокады факелы на Ростральных колоннах 27 января будут зажжены дважды: с 10 утра до часу дня и с семи до десяти часов вечера.

    Владимир Путин на Пискаревском мемориальном кладбище в День прорыва блокады

    Лыжные заезды в память о блокаде

    Массовые соревнования по лыжным гонкам «Лыжные стрелы», традиционно пользующиеся большой популярностью среди жителей Петербурга, пройдут 27 января в поселках Орехово и Шапки.

    Добраться туда можно будет на электропоездах. С Московского вокзала до станции Шапки отправление в 9:33, остановка в Колпино 10:02 - 10:03, прибытие обратно в Петербург в 17 часов. С Финляндского вокзала до станции Орехово отправление в 9.15, прибытие обратно в 16:32.

    Для участников «Лыжных стрел» организована не только спортивная, но и развлекательная программа.

    Кроме того, 27 января в поселке Лемболово пройдет Звездный лыжный поход школьников Петербурга, приуроченный к 74-й годовщине снятия блокады Ленинграда.

    Он откроется митингом у памятника летчикам-героям Великой Отечественной войны, расположенного возле железнодорожной платформы «Лемболово». После митинга 1000 участников похода выйдут на старт «звездных лучей»: двух, пяти и десятикилометровых маршрутов. Во время их прохождения школьники получат задания в виде теста с вопросами о блокаде Ленинграда. Ответы на них будут приниматься на финише.

    День снятия блокады: салют, акции памяти и другие мероприятия 27 января 2018 года в Петербурге

    Акция «Во имя жизни»

    В 10 часов 27 и 28 января в Историческом парке «Россия — моя история» начнетсят акция «Во имя жизни», посвященная Дню полного снятия блокады Ленинграда. Посетители парка смогут «оживить» 872 цветка, созданных из старых газет и символизирующих 872 дня блокады.

    В ходе акции будут звучать стихи о тех страшных страницах истории нашей страны, а увидеть, как все это было на самом деле, посетителям помогут современные цифровые технологии. Так, с помощью шлемов виртуальной реальности можно будет узнать, как строилась и героически оборонялась легендарная ледовая «Дорога жизни», по которой в осажденный город привозили продовольствие и боеприпасы, а обратно эвакуировали гражданское население.

    День снятия блокады: салют, акции памяти и другие мероприятия 27 января 2018 года в Петербурге

    Выступления «Бессмертного оркестра»

    В 11 часов 30 минут в Памятном зале Монумента героическим защитникам Ленинграда начнется концерт Государственного духового оркестра России в рамках проекта «Бессмертный оркестр».

    Второй концерт начнется в 14 часов 30 минут, но уже в Государственном мемориальном музее А. В. Суворова. Там вместе с Государственным духовым оркестром России выступит Государственный роговой оркестр России.

    По словам инициатора этого проекта Сергея Поляничко, возглавляющего Российский центр духовой музыки, «Бессмертный оркестр» призван вспомнить защитников Отечества и посвящен памяти тысяч деятелей культуры, погибших на полях сражений. С выступлений в Петербурге 27 января музыканты открывают масштабный гастрольный тур Памяти по городам России.

    Вход на концерты свободный.

    День снятия блокады: салют, акции памяти и другие мероприятия 27 января 2018 года в Петербурге

    Молодежная акция памяти «900 дней и ночей»

    Молодежная акция памяти «900 дней и ночей» пройдет в субботу, с 17 до 20 часов, в Государственной академической капелле Петербурга.

    Во дворе Капеллы развернется инсталляция «Геометрия блокады» Петра Белого, будут выставлены артиллерийские орудия и противотанковые заграждения, а молодежь прочтет стихотворения о войне.

    В зале Капеллы состоятся два концерта. Первый — в исполнении солистов, хора и симфонического оркестра под руководством народного артиста СССР Владислава Чернушенко, которые исполнят песни Георгия Свиридова, Валерия Гаврилина, Исаака Дунаевского и Геннадия Гладкова. Второй концерт — специально для блокадников — подготовил Дом народного творчества и досуга. 

    День снятия блокады: салют, акции памяти и другие мероприятия 27 января 2018 года в Петербурге

    30-залповый салют

    Как сообщил начальник пресс-службы Западного военного округа Игорь Мугинов, салют в честь 74-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады будет дан 27 января, в 21 час, с четырех точек: Большого пляжа Петропавловской крепости, парка Победы, парка 300-летия Санкт-Петербурга и Пискаревского парка.  

    В проведении артиллерийского салюта более 500 военнослужащих округа, 12 85-миллиметровых орудий Д-44 санкт-петербургской Михайловской военной артиллерийской академии и 20 салютных установок московского гвардейского дивизиона ЗВО. Для этого в город на Неве из Москвы прибыл отдельный гвардейский салютный дивизион ЗВО.

    Будет дано 30 артиллерийских залпов в сопровождении 3100 выстрелов из салютных установок калибров 105, 125, 195 и 310 миллиметров, отметил Игорь Мигунов.

    День снятия блокады: салют, акции памяти и другие мероприятия 27 января 2018 года в Петербурге

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Марина Степанова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #блокада ленинграда #день снятия блокады #салют в петербурге #27 января
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      ФАН публикует эксклюзивные фото с места крушения Ми-8 в Кременчуге, где погибли 4 человека

      17:41 26 Января 2018 35
      Читать
      17:30
      Сегодня

      Апелляционный суд Англии завершил слушания по делу об украинском долге перед Россией
      16:52
      Сегодня

      «Хотим, как Германия»: президент Польши в Давосе попросил у России газа на новых условиях
      16:31
      Сегодня

      Володин отреагировал на просьбу посла США о встрече с первыми лицами России
      15:59
      Сегодня

      МИД РФ оценил «богатое воображение» Госдепа после критики контрактов с Мьянмой
      15:55
      Сегодня

      Как Грудинин выжил в 90-е: олигарх от коммунистов и «ореховская ОПГ»

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      16:07 23 Января 2018 7634

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018
      5714

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      21432

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      40315

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      5257
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Путин внес в Госдуму законопроект о повышении МРОТ

      Путин внес в Госдуму законопроект о повышении МРОТ

      15:35   26 Января 2018
      312
      Фантазии британцев нет предела: в Госдуме ответили на заявление Великобритании по России

      Фантазии британцев нет предела: в Госдуме ответили на заявление Великобритании по России

      11:12   26 Января 2018
      1243
      Будущее России глазами юных лидеров. Часть пятая

      Будущее России глазами юных лидеров. Часть пятая

      10:10   26 Января 2018
      3658
      Резолюция России ляжет в основу работы специальной миссии ООН в Донбассе

      Резолюция России ляжет в основу работы специальной миссии ООН в Донбассе

      6:57   26 Января 2018
      3775