Главный синоптик Петербурга рассказал, когда в город вернется зима

Санкт-Петербург, 26 января. Минусовые температуры вернутся в Петербург в конце недели. Об этом в пятницу сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

На своей странице в Facebook он написал, что морозы ожидаются в городе на Неве уже в воскресенье, 28 января.

«С воскресенья опять зима, и снег прикроет это безобразие», — написал он, посетовав на циклон, принесший в Петербург потепление.

Колесов отметил, что за последние несколько теплых дней снежный покров уменьшился на семь сантиметров практически во всех районах города.

Плюс продержится в Петербурге в течение пятницы и субботы. Его сопроводят небольшой дождь и гололедица. В воскресенье похолодает до -2, пройдет мокрый снег.