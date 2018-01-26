В Петербурге изменится режим работы станции метро «Балтийская»

Санкт-Петербург, 26 января. График работы станции метро «Балтийская» в Петербурге будет изменен с 30 января по 6 апреля текущего года, сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.

График работы одной из станций «красной» ветки метро Петербурга будет изменен. Речь идет о станции «Балтийская». В связи с капитальным ремонтом эскалатора периодически она будет закрываться на вход.

Отмечается, что изменения в работе станции продлятся с 30 января по 6 апреля. В этот период она будет закрываться на вход с 8.00 часов до 8.30 часов утра. С 17.00 часов до 19.00 часов вход будет ограничен.

Кроме того, как уточнили представители петербургской подземки, 10 февраля вестибюль «Балтийской» будет закрыт и на вход, и на выход, передает «Политэксперт».

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин одобрил проект новой ветки наземного метро в Москве.