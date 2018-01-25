В Петербурге начались приготовления к строительству новой станции метро

Санкт-Петербург, 25 января. Новая станция появится в скором времени на зеленой ветке петербургского метрополитена. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства Петербурга, опубликовав на сайте распоряжение комитета градостроительству и архитектуре.

Речь идет о станции «Планерная» (рабочее название «Зоопарк»), которая продлит участок зеленой ветки от станции «Береговая». Планирование объекта должно завершиться к 30 января 2019 года. В Смольном полагают, что открытие новой станции разгрузит «Комендантский проспект» и Приморский район.

Напомним, что активное строительство метро наблюдается и в Москве. В конце прошлого года президенту РФ Владимиру Путину представили проект строительства новой ветки наземного метро в российской столице. Глава государства одобрил данную инициативу, призвав начать работу, не откладывая ее в долгий ящик.

Владимир Путин. Биография

