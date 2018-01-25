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Россия
Путин объяснил, как переход студентов из одного вуза в другой влияет на образование
Общество
Студенты Ленобласти представили проекты развития комфортной городской среды в рамках программы Путина
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    Студенты Ленобласти представили проекты развития комфортной городской среды в рамках программы Путина

    18:09  25 Января 2018  /обновлено: 18:11  25 Января 2018
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    Студенты Ленобласти представили проекты развития комфортной городской среды в рамках программы Путина

    Санкт-Петербург, 25 января. Студенты Ленинградского государственного университета им. А.С.Пушкина представили губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко свои дизайн-проекты по формированию комфортной городской среды.

    Губернатор обратил внимание на дизайн-проект благоустройства территории школы в Сланцах и дизайн-проект озеленения территории детского сада в Луге. Дрозденко заявил, что наиболее важными являются универсальные проекты, которые можно будет реализовать во всех детских садах и школы области.

    Губернатор также добавил, что на реализацию проектов по формированию комфортной городской среды в 2018 году в Ленинградской области будет направлено более миллиарда рублей.

    Стоит отметить, что выставка дизайн-проекты в Ленинградском государственном университете состоялась в рамках программы президента России Владимира Путина по формированию комфортной городской среды. Студенты представили свои варианты благоустройства дворов и придомовых территорий, общественных пространств, детских садов, школ и медучреждений. Работы студентов были созданы при взаимодействии с муниципальными органами, некоторые из них могут быть реализованы.

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    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #президент #студенты #городская среда #ленинградская область
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