Студенты Ленобласти представили проекты развития комфортной городской среды в рамках программы Путина

Санкт-Петербург, 25 января. Студенты Ленинградского государственного университета им. А.С.Пушкина представили губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко свои дизайн-проекты по формированию комфортной городской среды.

Губернатор обратил внимание на дизайн-проект благоустройства территории школы в Сланцах и дизайн-проект озеленения территории детского сада в Луге. Дрозденко заявил, что наиболее важными являются универсальные проекты, которые можно будет реализовать во всех детских садах и школы области.

Губернатор также добавил, что на реализацию проектов по формированию комфортной городской среды в 2018 году в Ленинградской области будет направлено более миллиарда рублей.

Стоит отметить, что выставка дизайн-проекты в Ленинградском государственном университете состоялась в рамках программы президента России Владимира Путина по формированию комфортной городской среды. Студенты представили свои варианты благоустройства дворов и придомовых территорий, общественных пространств, детских садов, школ и медучреждений. Работы студентов были созданы при взаимодействии с муниципальными органами, некоторые из них могут быть реализованы.