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Россия
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Общество
Водная академия открылась в Петербурге в день студента
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    Водная академия открылась в Петербурге в день студента

    16:45  25 Января 2018
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    Водная академия открылась в Петербурге в день студента

    Санкт-Петербург, 25 января. Торжественная церемония открытия Водной академии состоялась в Санкт-Петербурге в день российского студенчества. Это единственное высшее учебное заведение в России, которое будет готовить специалистов в области водоснабжения и водоотведения.

    Полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Белов подчеркнул, что открытие Водной академии является важным шагом в развитии города и городской среды. По его мнению, набор студентов в академию позволит в несколько раз улучшить качество обслуживания жителей.

    «Это важное событие в жизни всей отрасли. И тема водоподготовки и качественного водоснабжения — вечная тема и будет актуальна всегда», — цитирует «Петербургский дневник» губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

    Стоит отметить, что академия была учреждена в 2015 году, в ней проходили занятия для сотрудников «Водоканала». В прошлом году высшее учебное заведение получило лицензию, которая позволит осуществлять программы высшего образования. Водная академия расположена на Чернорецком переулке.

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    Автор: Дарья Смолина
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    #петербург #санкт-петербург #водная академия
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