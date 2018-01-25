Водная академия открылась в Петербурге в день студента

Санкт-Петербург, 25 января. Торжественная церемония открытия Водной академии состоялась в Санкт-Петербурге в день российского студенчества. Это единственное высшее учебное заведение в России, которое будет готовить специалистов в области водоснабжения и водоотведения.

Полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Белов подчеркнул, что открытие Водной академии является важным шагом в развитии города и городской среды. По его мнению, набор студентов в академию позволит в несколько раз улучшить качество обслуживания жителей.

«Это важное событие в жизни всей отрасли. И тема водоподготовки и качественного водоснабжения — вечная тема и будет актуальна всегда», — цитирует «Петербургский дневник» губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

Стоит отметить, что академия была учреждена в 2015 году, в ней проходили занятия для сотрудников «Водоканала». В прошлом году высшее учебное заведение получило лицензию, которая позволит осуществлять программы высшего образования. Водная академия расположена на Чернорецком переулке.