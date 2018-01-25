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Активисты из Петербурга «переименовали» улицу перед посольством США
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    Активисты из Петербурга «переименовали» улицу перед посольством США

    14:07  25 Января 2018  /обновлено: 14:35  25 Января 2018
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    Активисты из Петербурга «переименовали» улицу перед посольством США

    Санкт-Петербург, 25 января. Активисты из Петербурга «переименовали» Фурштатскую улицу, где расположено посольство США в «Улицу памяти жертв террора США», передают корреспонденты Федерального агентства новостей.

    После решения городского совета Вашингтона о переименовании площади перед посольством России в площадь Бориса Немцова российские политические активисты устроили ответную акцию перед посольством США в Санкт-Петербурге. Так, Фурштатская улица временно превратилась в «Улицу памяти жертв террора США»,.

    «Они же могут переименовывать площадь у нашего посольства в честь «немчуры» – кто он мне вообще такой? – возмущается общественный деятель «Первого нравственного российского фронта» Тимур Булатов, организатор акции на Фурштатской улице. – Мы распечатали таблички, принесли к посольству США. Очень хотели передать одну лично генконсулу Томасу Лири, но американцы не взяли – по почте, говорят, отправляйте. И поверьте, уж я отправлю».

    Активисты из Петербурга «переименовали» улицу перед посольством США

    В личном послании генконсулу активисты движения НОД и ПНРФ посоветовали американцам «валить домой из Сирии и из политики России». 

    Полицейские, уже хорошо знакомые с Булатовым, спокойно наблюдали за акцией, попросили не вешать таблички на здания, чтобы не пришлось везти нарушителей в участок, а также переместили мероприятие на аллею посреди Фурштатской улицы. 

    Напомним, городской совет Вашингтона в качестве «символического признания памяти Бориса Немцова и приверженности города демократии» 9 января решил назвать площадь перед посольством России именем Бориса Немцова. В случае переименования российское посольство в США получит адрес «Борис Немцов Плаза, дом 1». По словам петербургских политических активистов, эти новости и спровоцировали их на акцию перед американским посольством.

    Активисты из Петербурга «переименовали» улицу перед посольством США

    Активисты из Петербурга «переименовали» улицу перед посольством США

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Евгения Авраменко
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #сша #немцов #посольство #активисты #акция
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