Движение транспорта на ряде улиц в Петербурге ограничат с 25 января

Санкт-Петербург, 25 января. Новые ограничения транспорта с 25 января вступают в силу в Петербурге, сообщила накануне пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

С четверга, 25 января, по 21 февраля на перекрестке Морского проспекта, Спортивной и Гребной улиц на Крестовском острове будет производиться установка светофора. Работы на этом участке также продолжатся с 23 по 28 февраля, пишет «ПолитЭксперт».

В 23.00 часа 26 января начнутся работы по укладке электрокабеля на пересечении набережной Черной речки и Выборгской набережной. Работы планируют завершить в 06.00 утра 28 января. Во время укладки электрокабеля движение транспорта на набережных будет ограничено.

Временные неудобства ждут автомобилистов также в южной части города. С 27 января по 12 марта в связи со строительством Фрунзенского радиуса будет ограничено движение по нечетной стороне Бухарестской улицы на участке от Дунайского проспекта до улицы Ярослава Гашека.

Ранее на этой неделе в Петербурге была утверждена программа капитального ремонта дорог на пять лет.