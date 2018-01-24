Стало известно, какие мероприятия пройдут в Петербурге в День снятия блокады Ленинграда

Санкт-Петербург, 24 января. Санкт-Петербург отметит 74-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в субботу, 27 января. Стало известно, какие мероприятия пройдут в городе в этот день.

Торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов на Пискаревском кладбище — самое важное событие для блокадников, ветеранов и петербуржцев — начнется в 11.00 27 января. В этот же день церемония возложения венков и цветов пройдет на Богословском, Невском воинском, Серафимском и Смоленском кладбищах, а также на площади Победы, на мемориале Красная Слобода и в других местах. Факелы на Ростральных колоннах будут зажжены дважды: с десяти утра до часу дня и с семи до десяти часов вечера.

Праздничный концерт пройдет в БКЗ «Октябрьский» в три часа дня. Также пройдут праздничные мероприятия во всех районах Петербурга. Открытый общественный театр «Родом из блокады» покажет пять концертов на различных культурных площадках города с 18 по 30 января.

В этому году праздничный салют пройдет в двух местах — у стен Петропавловской крепости и в Пискаревском парке — в девять часов вечера.

«У нас сложилась отличная команда, которая делает все, чтобы эти дни прошли достойно, чтобы о них знали и помнили новые поколения петербуржцев. Блокадники обязательно должны почувствовать, что город им благодарен», — цитирует «Петербургский дневник» председателя комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александра Ржаненкова.

Торжественное открытие памятника «Мужеству ленинградцев» пройдет в сквере Блокадников на площади Мужества в 13.30 26 января. Также пройдет 26-й съезд Международной ассоциации общественный организаций блокадников Города-героя Ленинград с 25 по 27 января. В мероприятии примут участие более 80 делегатов из разных субъектов России, стран дальнего и ближнего зарубежья.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, необходимо использовать каждый повод для того, чтобы напомнить о подвигах героев блокадного Ленинграда, чтобы об этом никогда не забывали.