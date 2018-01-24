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Дзюба определится с будущим до конца недели
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    Дзюба определится с будущим до конца недели

    14:02  24 Января 2018
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    Дзюба определится с будущим до конца недели

    Санкт-Петербург, 24 января. По информации Федерального агентства новостей, нападающий «Зенита» Артем Дзюба определится с вариантами продолжения карьеры до конца недели.

    По словам источника, знакомого с ситуацией, дедлайн в истории с вероятным уходом форварда из петербургского клуба установлен самим игроком и его представителями, чтобы иметь возможность принять предложения зарубежных клубов.

    Отмечается, что наиболее вероятным вариантом является тульский «Арсенал», который, к слову, именно в выходные завершит первый сбор в турецком Белеке. Сообщается также, что речь в данный момент идет только об аренде на полгода. 

    Антон Заболотный

    После прихода на тренерский мостик «Зенита» Роберто Манчини 29-летний нападающий потерял место в стартовом составе. В его активе 15 матчей в чемпионате страны и один забитый гол при среднем времени на поле в 53 минуты.

    В зимнее трансферное окно петербургский клуб пополнился форвардом сборной России Антоном Заболотным, а Дзюба не был вызван на сбор основы сине-бело-голубых.

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    Автор: Алексей Громов
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    #футбол #петербург #зенит #тула #трансфер #дзюба #арсенал #манчини #заболотный
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