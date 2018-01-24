Дзюба определится с будущим до конца недели

Санкт-Петербург, 24 января. По информации Федерального агентства новостей, нападающий «Зенита» Артем Дзюба определится с вариантами продолжения карьеры до конца недели.

По словам источника, знакомого с ситуацией, дедлайн в истории с вероятным уходом форварда из петербургского клуба установлен самим игроком и его представителями, чтобы иметь возможность принять предложения зарубежных клубов.

Отмечается, что наиболее вероятным вариантом является тульский «Арсенал», который, к слову, именно в выходные завершит первый сбор в турецком Белеке. Сообщается также, что речь в данный момент идет только об аренде на полгода.

После прихода на тренерский мостик «Зенита» Роберто Манчини 29-летний нападающий потерял место в стартовом составе. В его активе 15 матчей в чемпионате страны и один забитый гол при среднем времени на поле в 53 минуты.

В зимнее трансферное окно петербургский клуб пополнился форвардом сборной России Антоном Заболотным, а Дзюба не был вызван на сбор основы сине-бело-голубых.