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Розенбаум снова мечтает снять леса со Спаса на Крови: как идет реставрация уникального собора
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    Розенбаум снова мечтает снять леса со Спаса на Крови: как идет реставрация уникального собора

    17:59  24 Января 2018
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    Розенбаум снова мечтает снять леса со Спаса на Крови: как идет реставрация уникального собора

    В Санкт-Петербурге взялись за сложную реставрацию храма Спаса на Крови — достопримечательности города номер один по версии международного сайта для путешественников TripAdvisor. На шедевр русского зодчества сквозь строительные леса взглянул корреспондент Федерального агентства новостей.

    Последняя реставрация знаменитого петербургского храма, возведенного в память об убитом русском царе Александре II, завершилась в 1997 году. Но суровый климат города Петра требует постоянной заботы о творениях архитекторов: при осмотре Спаса на Крови реставраторы обнаружили, что кровля верхних шатров храма, кладка кокошников, опорные элементы и стальная обрешетка за 20 лет пришли в аварийное состояние. Собор Воскресения Христова снова одели в леса и начали тщательную реставрацию с восстановлением металлической стропильной системы, укреплению сохранившейся эмали и воссозданию утраченной керамической черепицы, которой так знаменит собор.

    С 1907 года, когда было завершено строительство храма, осталось всего 15% исторической глазурованной черепицы, теперь ее предстоит воссоздать в петербургских мастерских максимально близко к аутентичному оригиналу, да еще и с расчетом на климат невских берегов.

    «Леса поставлены с расчетом на долгое время, но мы не хотим, чтобы в городе снова вспомнили слова песни Розенбаума», – шутят строители.

    Предыдущая реставрация длилась так долго, что старожилы помнили еще довоенные строительные леса, а петербургский певец Александр Розенбаум в 1986 году в песне о своем любимом городе спел: «Мечтаю снять леса со Спаса на Крови». Время окончание текущей реставрации строители пока не решаются озвучить: в процессе восстановления столь сложного архитектурного памятника так много нюансов, что точные прогнозы делать непросто.

    «Сомнений нет в том, что леса еще постоят, и гости фан-зоны Чемпионата мира по футболу еще будут их наблюдать, – говорит председатель КГИОП Сергей Макаров, – но это та работа, в которой торопиться не нужно, здесь требуется скрупулезное исполнение всех реставрационных нюансов». 

    14 Фото.
    14 Фотографий

    Современным реставраторам придется также поработать над ошибками своих предшественников: в 60-е годы были не очень удачно отреставрированы черепица, конструктивные элементы крепления и мраморные детали декора, эпоксидную смолу в бетоне и вовсе придется демонтировать. Тогда же, в 1961 году, из перекрытий центрального купола специалисты извлекли неразорвавшийся немецкий фугасный снаряд, который мог и вовсе поднять здание на воздух.

    Разрешение на первый этап реставрационных работ выделено КГИОПом подрядчику ООО «Возрождение Петербурга» до 8 марта 2018 года, после чего строители будут ждать новых согласований и продления разрешения на восстановление храма теми же специалистами. По словам реставраторов, они бы остались в храме еще лет на восемь для полноценной реставрации.

    Первый этап восстановительных работ на центральной главе храма стоит 78 млн рублей, на последующую реставрацию фасадов собора и крыши с куполами городу нужно будет выделить еще 250 млн рублей до 2025 года.

    «Важно, что все, что делается на объекте, исполняется по самым высоким стандартам качества – от установки лесов до подборки материалов, – комментирует вице-губернатор города Игорь Албин, осмотревший храм вместе с журналистами. – И профильный комитет, и заказчик задают высочайший стандарт, нам приходится идти по линии сопряжения многих технологий и материалов. Это внешне, с земли, храм воспринимается, как красивый, изящный, совершенный, но при близком рассмотрении оказывается, что время ничего не щадит. В реставрации есть масса специфичных моментов, но я рад видеть, что процесс в такой активной фазе, и что этому достойному объекту уделяется такое внимание. Это культовое место Петербурга и России, и хотелось бы, чтобы мы как можно скорее завершили работы, сняли леса, и жители и гости города снова наслаждались бы великолепием этого храма».

    Храм Спаса на Крови – один из самых посещаемых храмов-музеев Санкт-Петербурга. Он принимает 1 млн 200 тысяч человек в год. Внутри у него находится настоящий музей мозаики – самая большая мозаичная экспозиция в Европе размером более 7000 квадратных метров. Для ее сохранения к концу 2018 года в здании установят систему воздушного отопления с кондиционированием.

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    Автор: Евгения Авраменко
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #петербург #реставрация #спас на крови
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