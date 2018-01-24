Скоростной трамвай свяжет станцию метро «Южная» и Колпино в 2021 году

Санкт-Петербург, 24 января. Петербургские власти намерены запустить скоростной трамвай от станции метрополитена «Южная» в Колпино в 2021 году. Об этом в среду сообщили в пресс-службе вице-губернатора Игоря Албина.

По данным пресс-службы, на текущий год запланировано проведение конкурсов на создание проектной документации по строительству линии скоростного трамвая с последующим заключением государственного соглашения в марте будущего года.

Отмечается, что запуск запланирован на апрель 2021 года. Выполнение проекта предполагается по схеме государственно-частного партнерства, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

По предварительным подсчетам, после запуска этого маршрута улучшатся условия транспортного движения в Колпинском районе Северной столицы.

Также ожидается, что время в пути от Колпино до станции метрополитена «Южная» уменьшится в два раза и составит полчаса.

Напомним, 10 января 2018 года президент России Владимир Путин побывал на Тверском вагоностроительном заводе, где ему показали линию сборки современных электропоездов «Иволга», а также низкопольные трамваи.

Глава государства оценил транспорт и даже на несколько минут занял кресло вагоновожатого трамвая.

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